BPOL-TR: Neujahrskonzert des Bundespolizeiorchesters München - Besucher spenden 3.333 Euro für Astrid-Lindgren-Schule

Trier/Prüm (ots)

Das 14. Neujahrskonzert des Bundespolizeiorchesters München lockte am Dienstabend mehr als 450 Zuhörer in die Karolingerhalle zu Prüm. Das gemeinsam von der Bundespolizeiinspektion Trier und Stadt Prüm veranstaltete Benefizkonzert erbrachte einen Spendenbetrag von 3.333 Euro. Dieses Geld kommt der Astrid-Lindgren-Schule in Prüm zugute.

Nach mehr als zwei Jahren pandemiebedingter Auszeit begeisterte das Bundespolizeiorchester, unter der Leitung von Dirigentin Irene Anda, die anwesenden Gäste. Neben Klassikern der sinfonischen Blasmusik wie "Raymond Ouvertüre" oder "Second Waltz" erklangen ebenfalls Werke aus Musical- und Filmmusik, so beispielsweise "West Side Story" oder "Eyes Wide Shut".

Ein besonderer Hörgenuss waren die beiden gesungenen Titel. Sängerin Menna Mulugeta verzauberte die Zuhörer mit "Greatest Love Of All" von Whitney Houston und "New York, New York" von Frank Sinatra.

Das Publikum dankte dem Orchester mit stehenden Ovationen und forderte mehrere Zugaben. Die Münchener überraschten die Anwesenden daraufhin mit einem faszinierenden Alphorn-Solo zu bayrischen Klängen. Mit dem längst zur Tradition gewordenen Radetzky-Marsch endete anschließend das Konzert.

Alle waren sich einig: ein schwungvoller musikalischer Abend eines großartigen Orchesters!

