BPOL-TR: Neujahrskonzert: Bundespolizeiorchester zu Gast in Prüm

Trier/Prüm (ots)

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Auszeit laden die Bundespolizeiinspektion Trier und die Stadt Prüm am Dienstag, 24. Januar 2023, 19:00 Uhr wieder zum traditionellen Neujahrskonzert des Bundespolizeiorchesters München in die Karolingerhalle zu Prüm ein. Unter der Leitung ihrer Dirigentin Irene Anda werden die Gäste auf eine musikalische Reise in die klassische Musikwelt sowie Musical- und Filmmusik mitgenommen.

"Auch in den letzten zwei Jahren war die Bundespolizei für sie da - jetzt endlich können wir das wieder mit Musik sein", freut sich Polizeidirektor Stefan Jäger, Leiter der Bundespolizeiinspektion Trier. Stadtbürgermeister Johannes Reuschen scherzt: "Wenn uns unsere Bundespolizei den Marsch bläst, kommt Stimmung in die Stadt."

Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. Gesammelte Spenden werden in diesem Jahr der Astrid-Lindgren-Schule in Prüm zukommen. Für die Finanzierung eines dringend benötigten Busses wurde die Spendenaktion "Ein Bus für die Astrid-Lindgren-Schule" ins Leben gerufen. "Der jetzige Bus ist elf Jahre alt und hat schon viele Reparaturen hinter sich. Ein Ende ist absehbar. Wir benötigen einen Bus mit Hebebühne für Rollstühle. Der Bus erleichtert vielen Kindern den Alltag. Sie fahren zu Praktikumstellen der Westeifel Werke, zu Sportveranstaltungen wie z.B. Special Olympics und zu außerschulischen Lernorten wie Reiterhöfen, Naturcamps oder auf Schulausflüge und Klassenfahrten. Unser Ziel ist es, jedem Kind eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen", sagt Natalie Krütten, stellvertretende Schulleitern der Astrid-Lindgren-Schule.

