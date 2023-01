BPOL-TR: Ausreisekontrolle - Italiener muss in Haft

Koblenz (ots) - Was mit einer Ordnungswidrigkeit begann, endete in vier Straftaten. Am Mittwochabend wurde der Bundespolizei mitgeteilt, dass sich im EC 114 eine weibliche, alkoholisierte und pöbelnde Frau befinde, die sich weigere einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Nach Ankunft des Zuges am Hauptbahnhof Koblenz kam es zum Fahrtausschluss der Reisenden. Mehrmaligen Aufforderungen den Zug zu verlassen kam die zunehmend ...

mehr