BPOL-TR: Zeugenaufruf nach Bedrohung im Regionalexpress

Trier (ots) - Im Rahmen von Personenkontrollen nahm die Bundespolizei am Sonntagabend einen 34-jährigen Deutschen im Stadtgebiet fest. Der am Niederrhein lebende Mann wurde mit Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Duisburg wegen mehrerer Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz (unerlaubtes Handeltreiben) gesucht. Zur Verbüßung der noch ausstehenden Haftstrafe von 388 Tagen wurde er in die JVA Trier eingeliefert. ...

