POL-NB: 82-jähriger Kraftfahrzeugführer kollidiert auf dem Parkplatz Trebeltal

BAB 20 mit zwei weiteren Fahrzeugen und verursacht erheblichen Sachschaden

Grimmen (LK VG) (ots)

Am 09.07.2022 um 13:38 Uhr ereignete sich aus bislang ungeklärter Ursache ein Verkehrsunfall auf dem Autobahnrastplatz Trebeltal an der A20 in Fahrtrichtung Stettin, bei dem sechs Personen verletzt wurden. Ein 82-jähriger Fahrzeugführer aus Nordrhein-Westfalen fuhr mit seinem Pkw BMW mit überhöhter Geschwindigkeit auf den Autobahnrastplatz und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte in der weiteren Folge mit einem geparktern Pkw der Marke Audi, der dann einen weiteren geparkten Pkw BMW touchierte. In dem Pkw des Unfallverursachers befanden sich neben dem schwerletzten Fahrzeugführer zwei weitere Insassen, davon ein Kind, die leichtverletzt wurden. Durch die Kollision waren im Pkw Audi zwei Personen zunächst eingeklemmt und schwerverletzt. Diese wurden durch die eingesetzten umliegenden Feuerwehren geborgen. Im dritten beteiligten Pkw befand sich eine Person, die leichtverletzt wurde. Vor Ort waren neben den Feuerwehren, mehrere Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber, ein Notarzteinsatzfahrzeug und Polizeivollzugskräfte im Einsatz. Sowohl der 82-jährige Unfallverursacher, als auch zwei weitere Unfallbeteiligte mussten schwer verletzt mittels Rettungswagen und Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Sachschaden wird auf ca. 60.000 EUR geschätzt. Die drei beteiligten Kraftfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Parkplatz war für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen vollgesperrt.

