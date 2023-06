Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Brandstiftung am Hasesee - Unbekannter zerstörte Kunstwerk - Polzei sucht Zeugen

Bramsche (ots)

In der Nacht zum Dienstag kam es am Bramscher Hasesee zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Gegen 3.50 Uhr erreichte die Leistelle ein die Meldung über ein brennendes Schild in Ufernähe. Die Feuerwehr stellte wenig später fest, dass es sich bei dem betroffenen Objekt um ein Kunstwerk handelt, welches in voller Ausdehnung brannte. Die Polizei führte parallel zu den Löscharbeiten eine Nahbereichsfahndung durch. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird von einer vorsätzlich Brandstiftung ausgegangen. Feststellungen hinsichtlich tatbeteiligter Personen konnten vor Ort nicht mehr getroffen werden. Es ist ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro entstanden. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bramsche unter 05461/94530 zu melden.

