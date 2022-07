LPI-SLF: Fahren ohne Fahrerlaubnis und verbotene Gegenstände dabei

Uhlstädt (ots) - Eine 24-jährige Fahrzeug-Führerin zog Donnerstagnachmittag vermutlich die Handbremse ihres Autos nicht richtig an, so dass der PKW in der Straße "An der Kirche" in Uhlstädt losrollte. Er überquerte die Bundesstraße 88 und prallte gegen ein Wohnhaus in der Jenaischen Straße. Am PKW und am Haus entstand Sachschaden. Die Frau verletzte sich leicht beim Versuch, den rollenden Pkw aufzuhalten. ...

