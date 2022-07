LPI-SHL: Unfallflucht

Hessberg (ots) - Aus bislang noch ungeklärter geriet Montagmorgen (25.07.2022) ein PKW, der im Siedlungsweg in Hessberg abgestellt war, in Brand. Durch die Flammen wurden auch in der Nähe stehende Fahrzeuge und die Fassade einer Garage beschädigt. Ein Schaden von ca. 60.000 Euro entstand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 32 1503 E-Mail: ...

