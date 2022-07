LPI-SHL: Fahrzeug brannte

Schmalkalden (ots) - Am 22.07.2022 teilte gegen 20:00 Uhr ein Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes in Schmalkalden in der Renthofstraße mit, dass im Bereich der Leergutannahme die Glasschiebetür beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 1000 Euro. Wer Hinweise zu Tat öder Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 5910. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr