LPI-SHL: Zu laut gefeiert!

Einhausen (ots) - Am 23.07.2022 wurde gegen 12:45 Uhr in Einhausen, auf einem Feldweg in Richtung Ellingshausen, durch einen aufmerksamen Bürger ein herrenloses Fahrrad aufgefunden. Da in der unmittelbaren Umgebung kein Eigentümer festgestellt werden konnte, wurde das Fahrrad durch die Polizei sichergestellt. Der Eigentümer kann sich sein Rad gegen Vorlage eines entsprechenden Eigentumsnachweises bei der Polizeiinspektion Meiningen abholen. Rückfragen bitte an: ...

