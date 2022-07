LPI-SHL: Zigarettenautomat aufgebrochen

Bad Salzungen (ots) - Auf frischer Tat ertappt wurde ein Langfinger in einem Bad Salzunger Lebensmittelmarkt am 22.07.2022 um 15:45 Uhr. Der 59 Jahre alte Mann aus Bad Salzungen bezahlte an der Kasse lediglich eine Packung Nudeln. Einer aufmerksamen Mitarbeiterin war jedoch aufgefallen, dass der Herr kurz zuvor noch viel mehr Artikel in seinem Einkaufswagen liegen hatte. Genau diese Waren wurden daraufhin auch versteckt in einer mitgebrachten Tasche des Mannes gefunden. ...

