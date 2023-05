Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ohne Führerschein- aber unter dem Einfluss von Drogen mit dem PKW unterwegs

Speyer (ots)

Am 08.05.2023 gegen 20:38 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Speyer einen 17-Jährigen Fahrzeugführer in der Rheintorstraße. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten Marihuana in der Bauchtasche, ein am Gürtel befestigter Dolch und ein angerauchter Joint im Fußraum des Fahrersitzes. Der Fahrer räumte den Konsum von Cannabis ein. Er wurde zur Dienststelle gebracht und dort eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde er einem Sorgeberechtigten übergeben.

