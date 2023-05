POL-PDLU: Betrunkener PKW-Fahrer

Speyer (ots) - Am Sonntag, den 07.05.2023 gegen 18:17 Uhr entblößte sich ein bislang unbekannter Mann in der Unterführung der Straße "Am Germansberg" zur Paul-Egel-Straße vor mehreren Personen. Darüber hinaus nahm er an sich selbst sexuelle Handlungen vor. Ein Zeuge informierte die Polizei. Von dem Exhibitionisten liegt folgende Personenbeschreibung vor: - ca. ...

mehr