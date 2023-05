Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Exhibitionist an Unterführung- Zeugen gesucht (27/0705)

Speyer (ots)

Am Sonntag, den 07.05.2023 gegen 18:17 Uhr entblößte sich ein bislang unbekannter Mann in der Unterführung der Straße "Am Germansberg" zur Paul-Egel-Straße vor mehreren Personen. Darüber hinaus nahm er an sich selbst sexuelle Handlungen vor. Ein Zeuge informierte die Polizei. Von dem Exhibitionisten liegt folgende Personenbeschreibung vor:

- ca. 185cm - ca. 40 Jahre - hellbraune Hose, braune Kleidung - kurze Haare - vermutlich keinen Bart - schlanke Figur

Wer kann Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben? Zeugen oder weitere Geschädigten werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Speyer zu melden unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

