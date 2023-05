Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Betrunkener Fahrradfahrer beleidigt Beamte

Speyer (ots)

Am 06.05.2023 kam es um 22:34 Uhr durch Beamte der Polizeiinspektion Speyer zu einer Kontrolle eines Fahrradfahrers in der Wimphelingstraße in Speyer. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nach einem Einbruch in die Kita Pünktchen sollte der 35-jähriger Fahrradfahrer angesprochen und nach Hinweisen befragt werden. Diesem missfiel allerdings das eingeschaltete Fernlicht des Streifenwagens, worüber er sich lautstark beschwerte und die Beamten beleidigte. In der folgenden Kontrolle konnte durch die Beamten Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab einen Wert jenseits der 2 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und das Fahrrad wurde präventiv sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Beleidigung eingeleitet.

