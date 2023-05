Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mögliche Geschädigte gesucht

Schifferstadt (ots)

Am Freitag, 05.05.2023, gegen 21:30 Uhr, wurden die Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt zunächst über ruhestörenden Lärm durch laute Schreie in der Waldseer Straße in Kenntnis gesetzt. Bei der Überprüfung der Örtlichkeit konnte ein 33-Jähriger Mann angetroffen werden. Dieser zeigte sich bei Erblicken der Beamten aggressiv und schlug gegen vor Ort befindliche Fahrzeuge. Aufgrund des gleichbleibenden aggressiven Gemütszustandes wurde der Mann zu Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und verbrachte die anschließende Nacht im Polizeigewahrsam. Mögliche Geschädigte, deren Fahrzeug in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Waldseer Straße abgestellt waren und beschädigt wurden, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06235 /495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) mit der Polizeiinspektion Schifferstadt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell