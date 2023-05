Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Diebstahl von Katalysator

Speyer (ots)

Zwischen dem 04.05.2023 und dem 05.05.2023 kam es im Ginsterweg in Speyer Nord zum Diebstahl eines PKW-Katalysators. Der oder die unbekannten Täter trennten den Katalysator von der Abgasanlage des PKW ab und entkamen im Anschluss unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat insbesondere zur Nachtzeit des 04.05. auf den 05.05.2023 verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Speyer Nord gesehen? Hinweise bitte an die Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232 - 1370 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de.

