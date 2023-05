POL-PDLU: Betrunkener PKW-Fahrer

Speyer (ots) - In der Nacht vom 05.05. auf den 06.05.2023 kam es in Speyer und Römerberg zu zwei Einbrüchen in Bildungseinrichtungen. Zwischen 19:00 und 06:00 Uhr kam es in der Siedlungsschule in Speyer Nord zu einem Einsteigen ins Schulgebäude. Der oder die unbekannten Täter gingen äußerst rabiat vor, indem sie mehrere Türen aufhebelten und etliche Schränke durchwühlten. Weiterhin kam es im gleichen Tatzeitraum ...

mehr