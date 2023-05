Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Versuchter Einbruch in Kita

Speyer (ots)

Am späten Samstagabend gegen 22:10 Uhr konnte ein aufmerksamer Anwohner zwei männliche Personen im Welfenweg feststellen, die sich auf dem Grundstück der Kita Pünktchen aufhielten. Als er diese ansprach flüchteten beide, einer auf einem E-Scooter und einer auf einem Fahrrad. Durch die informierten Beamten konnte festgestellt werden, dass die beiden Männer versucht hatten, sich gewaltsam Zutritt zur Kita zu verschaffen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und Hinweisen. Wer hat am 06.05.2023 zwischen 22:00 Uhr und 04:00 Uhr des Folgetags verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise bitte an die Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232 - 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.

