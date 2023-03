Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Rostock: Christian Pegel übergibt Förderzusagen für Rathausanbau und Hundertwasserschule

Schwerin (ots)

Am Freitag übergibt Landesbauminister Christian Pegel zwei Zustimmungsbescheide an Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger: Mit 15,5 Millionen Euro aus Städtebaufördermitteln unterstützt die Landesregierung die Erweiterung des Rathauses in der Straße "An der Hege". Eine Million Euro Fördermittel gibt es für neue Außenanlagen an der Hundertwasser-Gesamtschule in Lichtenhagen.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Termin: Freitag, 10. März 2023, 13 Uhr

Ort: Rostock, Neuer Markt 1, (gläsernes) Treppenhaus am Rathausanbau

Im Erweiterungsbau des Rathauses sollen ab 2026 Verwaltungsbereiche wie Pass- und Meldewesen, Migrationsamt und Ortsamt zentralisiert werden. Auch ein Bürgersaal und ein Saal für Eheschließungen sind in dem Neubau vorgesehen, der insgesamt etwa 70 Millionen Euro kosten soll.

An der Hundertwasserschule werden bis 2024 für insgesamt knapp zwei Millionen Euro im Outdoor-Bereiche zum Lernen, für spielerische und sportliche Aktivitäten und ein großes grünes Klassenzimmer entstehen.

Original-Content von: Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell