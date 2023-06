Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/Wellingholzhausen: Unbekannte zerstörten Zigarettenautomat - Polizei sucht Zeugen

Melle (ots)

In der Nacht zum Mittwoch erreichte die Polizei zwei Meldungen über einen lauten Knall aus der Straße "Osterbeke." Zeugen teilten übereinstimmend mit, dass Unbekannte gegen 1 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Nähe zur "Wellingholzhausener Straße" (L94) zerstört hatten. Nach der Tat konnten die aufgeschreckten Anwohner zwei dunkle Gestalten beobachten, die in Richtung der Landesstraße flüchteten. Umgehend machten sich mehrere Polizeistreifen auf den Weg zum Tatort. Auf der Anfahrt konnte auf der "Wellingholzhausener Straße" ein dunkler Audi festgestellt werden, der mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Melle unterwegs war. Eine Verfolgung des Fahrzeugs war nicht möglich. Am Tatort fanden die Beamten schließlich einen stark deformierten Automaten vor. Sämtlicher Inhalt, darunter Zigarettenschachteln und Münzgeld, wurde von den Tätern gestohlen. Die Polizei aus Melle sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können. Zudem fragt die Polizei, wem das verdächtige Fahrzeug in der Nacht im Bereich Melle aufgefallen ist. Hinweise werden unter 05422/92260 entgegen genommen.

