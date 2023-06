Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Unfall beim Abbiegen - Reisebus erfasste Radfahrer

Georgsmarienhütte (ots)

Am Mittwochmittag kam es auf der "Klöcknerstraße" zu einem Unfall, bei dem ein 69-jähriger E-Bike Fahrer leicht verletzt wurde. Gegen 12.20 Uhr war der Mann aus dem Ortsteil Dröper auf dem Radweg in Richtung der "Glückaufstraße" unterwegs, als er beim Passieren der grünen Fußgängerampel an der Auffahrt zur B51 von einem abbiegenden Reisebus erfasst wurde. Nach der Kollision verlor der Zweiradfahrer die Kontrolle und stürzte zu Boden. Mit leichten Verletzungen wurde der Mann in ein Krankenhaus gefahren. Der 35-jährige Busfahrer hatte beabsichtigt, von der "Klöcknerstraße" nach rechts auf die Bundesstraße in Richtung Osnabrück abzubiegen. Dabei hatte er den Radfahrer schlichtweg übersehen. Die Auffahrt zur B51 war während der Unfallaufnahme für eine kurze Zeit blockiert.

