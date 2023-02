Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fernseher gestohlen

Meiningen (ots)

Ein 21-Jähriger betrat Mittwochabend gemeinsam mit seinem 15-jährigen Begleiter einen Einkaufscenter in der Leipziger Straße in Meiningen. Sie entnahmen einen großen Fernseher vom Warenaufsteller und entfernten sich über den Eingangsbereich ohne zu zahlen. Mitarbeiter sprachen die beiden Langfinger an, was diese jedoch nicht von ihrem Plan abbrachte. Im Rahmen der Fahnung nach den beiden Dieben konnte diese in unmittelbarer Nähe festgestellt werden. Das Beutegut stellten die Beamten sicher und brachten das Gerät zurück in dem Markt.

