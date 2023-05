Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim/Klein-Rohrheim: Unfall zwischen zwei Fahrzeugen

37-Jähriger schwer verletzt

Gernsheim (ots)

Am Montagnachmittag (15.5.) hat sich gegen 16 Uhr auf der Wormser Straße in Höhe von Klein-Rohrheim ein Unfall zugetragen, bei dem ein 37-Jähriger schwer verletzt wurde. Nach aktuellem Kenntnisstand war der 37-Jährige mit seinem beigefarbenen Volkswagen aus Klein-Rohrheim in Richtung Gernsheim unterwegs. Ein 40 Jahre alter Fahrer befuhr nach derzeitigem Stand die Wormser Straße mit seinem hellblauen Skoda in entgegensetzte Richtung. Aus bislang ungeklärten Gründen kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei dem Aufprall wurde der 37-Jährige schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine umliegende Klinik gebracht wurde. Der 40-Jährige erlitt nach aktuellem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde zur Klärung der Unfallursache ein Sachverständiger hinzugezogen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden von zusammen ca. 50.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und anschließenden Aufräumarbeiten war die Straße in beide Richtung für circa fünf Stunden voll gesperrt. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen kann, wird gebeten, Kontakt mit der Polizei in Gernsheim unter der Rufnummer 06258/9343-0 aufzunehmen. gefertigt: Pressestelle, POK´in Pipping eingestellt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

