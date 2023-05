Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Wixhausen: Auf frischer Tat ertappt

14 und 16 -Jähriger machen sich an Autos zu schaffen

Festnahme und Ermittlungsverfahren

Darmstadt (ots)

Am frühen Samstagmorgen (13.5.) haben zwei Jugendliche ihr Unwesen in der Trinkbornstraße getrieben, mehrere Autos beschädigt und Wertgegenstände aus den Fahrzeugen entwendet. Dank aufmerksamer Zeugen, die das kriminelle Duo gegen 6 Uhr beobachten konnten und sofort die Polizei verständigten, erfolgte ihre Festnahme noch am Tatort. Bei ihrer Kontrolle und Durchsuchung stellten die Ordnungshüter Beweismaterial sicher, darunter Diebesgut, das den ins Visier geratenen Fahrzeugen zugeordnet werden konnte. Die Jugendlichen kamen mit zur Wache und die Polizei leitete mehrere Verfahren ein. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden sie in Einrichtungen zweier Jugendämter übergeben. Wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls in gleich mehreren Fällen werden sich beide nun zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell