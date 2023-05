Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Holzhütte im Hinterhof gerät in Brand

Polizei ermittelt

Darmstadt (ots)

Am frühen Samstagmorgen (13.5.) geriet aus noch nicht geklärter Ursache ein Nebengebäude in der Klappacher Straße/Ecke Wittmannstraße, das als Geschäftsraum genutzt wurde, in Brand. Gegen 6.45 Uhr waren die Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr alarmiert worden und rückten gemeinsam aus. Das rasche Löschen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude verhindern. Der verursachte Schaden beläuft sich ersten vorsichtigen Schätzungen zufolge auf mehrere Tausend Euro. Die Ursache des Brandes ist bislang noch unklar und Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Diese hat das Kommissariat 10 übernommen (Rufnummer 06151/9690).

