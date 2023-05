Groß-Gerau (ots) - In den frühen Morgenstunden des Montags (15.05.) verschafften sich Kriminelle kurz vor 4.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Kiosk am Bahnhof Dornberg in der Darmstädter Straße. Die Täter warfen mit einem Stein zunächst die Glasscheibe der Eingangstür ein. Aus dem Inneren entwendeten die ...

mehr