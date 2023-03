Polizei Bonn

POL-BN: Fahrzeugkontrolle in Bonn-Ramersdorf: 31-jähriger Fahrer eines Kleintransporters war berauscht und ohne Führerschein unterwegs

Bonn (ots)

Am gestrigen Mittwoch (29.03.2023) kontrollierten Polizeibeamte des Verkehrsdienstes der Bonner Polizei einen Kleintransporter auf dem Landgrabenweg in Bonn-Ramersdorf im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 31-jährigen Fahrzeugführers gegen 06:50 Uhr ergaben sich Anhaltspunkte auf einen Drogenkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Dem 31-Jährigen wurde daher eine Blutprobe zur Beweissicherung durch eine Ärztin entnommen. Der Mann führte zudem keinen Führerschein mit sich. Bei der Überprüfung in den polizeilichen Auskunftssystemen stellte sich heraus, dass er seit vielen Jahren nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ihn erwarten Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen Führens eines Kraftfahrzeuges unter Drogeneinfluss. Da das Fahrzeug auf eine andere Person zugelassen war, wird auch gegen den Halter des Fahrzeuges wegen des Zulassens oder Anordnens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

