Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Duisdorf - Unbekannte machten sich an in Tiefgarage geparkten Auto zu schaffen - Lenkrad und Scheinwerfer entwendet - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 28.03.2023, gegen 18:00 Uhr, und dem 29.03.2023, gegen 06:00 Uhr, machten sich Unbekannte an einem in der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses auf der Fritz-Bauer-Straße geparkten Auto zu schaffen.

Die Täter gelangten nach der Spurenlage durch das Einschlagen einer Seitenscheibe in den Wageninnenraum, aus dem sie neben dem Lenkrad auch Teile der Mittelkonsole entwendeten. Darüber hinaus bauten die Unbekannten neben den Frontscheinwerfern auch Elektronikteile aus den Stoßfängern des SUV. Mit ihrer Beute im Wert von mehreren tausend Euro verließen die Diebe die Tiefgarage unerkannt.

Das zuständige KK 33 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell