POL-KA: (KA) Linkenheim-Hochstetten - Mehrere Sachbeschädigungen im Bereich des Kleingartenvereins

Karlsruhe (ots) - Nach einem sexuellen Übergriff auf eine 18-jährige Frau in der Nacht auf Mittwoch in der Karlsruher Innenstadt sucht die Polizei nach Zeugen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge lernte die junge Frau den mutmaßlichen Täter am Dienstagabend in einer Diskothek in der Hirschstraße kennen. Im Verlauf des Abends begaben sich beide gemeinsam mit einer ...

mehr