Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe

Pfinztal

Oberderdingen - Einbrecher im Stadt- und Landkreis Karlsruhe aktiv

Karlsruhe

Unbekannte Täter brachen im Laufe des Donnerstages in eine Wohnung, ein Einfamilienhaus und eine Garage in Karlsruhe, Pfinztal und Oberderdingen ein.

In der Ringstraße im Karlsruher Stadtteil Wolfartsweier hebelten Unbekannte offenbar eine Balkontür auf und gelangten so ins Innere einer Wohnung. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro.

Bislang ebenfalls unbekannte Täter verschafften sich in Oberderdingen-Flehingen über ein Fenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Franz-von-Sickingen-Straße. Die Eindringlinge durchwühlten mehrere Räume und nahmen Bargeld an sich. Danach brachen vermutlich die gleichen Täter in ein leerstehendes Nachbarhaus ein, entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen jedoch nichts.

In Berghausen durchwühlten bislang unbekannte Täter zunächst eine Kommode auf der Terrasse eines Wohngebäudes in der Schloßgartenstraße. In der Folge drangen die Einbrecher in die Garage des Anwesens ein und entwendeten eine Kettensäge.

Die Kriminaltechnik wurde mit der Sicherung der Spuren am Tatort beauftragt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721-666 5555 in Verbindung setzen.

