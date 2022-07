Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Kökelsumer Straße/Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Durch eine eingeschlagene Fensterscheibe gelang es bislang unbekannten Tätern am Dienstag (5.7.) in ein Wohnhaus an der Kökelsumer Straße einzubrechen. Zuvor versuchten die Unbekannten vergeblich das Tor zu eine angrenzenden Scheune aufzuhebeln. Die im Wohnhaus befindlichen Räumlichkeiten wurden betreten und nach Wertgegenständen durchsucht. Zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung hatten die Geschädigten bereits festgestellt, dass ein Möbeltresor gestohlen wurde. Die Tatzeit liegt zwischen 16.30 und 17.15 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

