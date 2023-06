Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Nach Beleidigungen und Bedrohung - Haftbefehl vollstreckt

Melle (ots)

Am Dienstag wurde die Polizei zu einer Sachverhaltsaufnahme nach Buer gerufen, nachdem ein 42-jähriger Mann seinen Nachbarn beleidigt hatte. Während des Einsatzes wurde der Beschuldigte nicht von der Polizei angetroffen. Als die Beamten wieder weg waren, trat der 42-Jährige erneut in Erscheinung und bedrohte seinen Nachbarn für den Fall, dass dieser abermals die Polizei verständigen sollte. Dies führte dazu, dass die Beamten die Wohnung des Mannes am Kirchplatz aufsuchten, um ihm zu der Tat zu befragen. Der Mann gab zunächst vor zu schlafen, reagierte dann aber aufbrausend und war offensichtlich alkoholisiert. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wird. Der 42-Jährige verweigerte die Zahlung des sog. haftbefreienden Betrags, daher wird er die kommenden fünf Monate voraussichtlich in Haft verbringen.

