Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Kühlwagen mit Farbe beschmiert - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Bereits am Freitag, 28.04.2023, in dem Zeitraum zwischen 17.00 Uhr bis 21.00 Uhr, wurde "Am Alten Markt" ein Kühlwagen einer Brauerei mit drei großen Buchstaben in den Farben Rot und Blau beschmiert. Der Kühlwagen stand zwischen dem Marktbrunnen und einer Buchhandlung. Der Sachschaden wird auf etwa 750 Euro geschätzt. das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, erhofft sich Hinweise von Zeugen, da zur Tatzeit doch einige Passanten in der Fußgängerzone unterwegs gewesen sein dürften.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell