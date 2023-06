Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Schölerberg/Schinkel-Ost: Falsche Cops erbeuteten Bargeld - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Sie geben sich als Polizeibeamte aus und betrügen ältere Menschen um ihr Erspartes. "Falsche Cops" - die das Vertrauen von Senioren scharmlos für ihre kriminellen Zwecke ausnutzen. In den letzten Tagen kam es erneut zu zwei Fällen im Osnabrücker Stadtgebiet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Betrügern geben können. Am Samstag schlugen die Unbekannten im Stadtteil "Schinkel-Ost" in der Straße "Am Heidekotten" zu. Zwei Tage später wurde eine 82-Jährige in der "Friedrich-Holthaus-Straße" Opfer der perfiden Masche. Dabei fängt der Betrug immer gleich an: Die Täter gaben sich telefonisch als vermeintliche Polizeibeamte aus und berichteten von einem Einbruch in der Nachbarschaft. Unter dem Vorwand, Wertgegenstände zur Sicherheit der Betroffenen abzuholen, kassierten die Diebe in beiden Fällen dreistellige Summen Bargeld sowie EC-Karten und andere Wertgegenstände. Die Masche fiel wenig später auf, die Geschädigten erstatten Anzeige bei der richtigen Polizei. Nur durch eine schnelle Reaktion der Bank konnte in einem Fall eine Abbuchung von 5600 Euro verhindert werden. In letzterem Fall konnte der Polizei eine Täterbeschreibung übermittelt werden. Der Unbekannte klingelt gegen 19 Uhr an der Haustür der Seniorin, um die Gegenstände abzuholen.

Täterbeschreibung:

- männlich - ca. 170-180 cm groß - Jeans - Jeansweste mit Muster - Cappy/ Schirmmütze - akzentfreies Hochdeutsch - deutsches Erscheinungsbild

Die Ermittler suchen nun Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter 0541/327-2115 oder -3303 zu melden.

