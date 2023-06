Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald, B33, Schonachbach) Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Triberg im Schwarzwald, B33, Schonachbach (ots)

Ein 59-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am späten Dienstagnachmittag zwischen Triberg und Hornberg auf der Bundesstraße 33 im Bereich der Abzweigung Schonachbach leicht verletzt worden. Gegen 16 Uhr fuhr der Biker mit einer Harley-Davidson auf der B33 von Triberg in Richtung Honberg. Zur gleichen Zeit wollte ein 35-Jähriger mit einem Renault Megane im Bereich des Bachbauernhofes von der B33 nach links auf die Straße Schonachbach abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Motorrad. Bei dem Unfall zog sich der Motorradfahrer nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand rund 10000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell