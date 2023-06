Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) 13-jährige Radfahrerin bei Unfall verletzt (20.06.2023)

Konstanz (ots)

Bei einem Unfall auf der Einmündung der Königsberger Straße auf die Reutestraße ist am Dienstagmittag eine junge Radfahrerin verletzt worden. Ein 58-Jähriger war mit einem Linienbus auf der Reutestraße in Richtung Elberfeldstraße unterwegs. An der Einmündung zur Königsbergerstraße fuhr ein 13-jähriges Mädchen auf einem Fahrrad auf die Reutestraße und prallte dabei in die Tür des Busses. Die 13-Jährige stürzte, verletzte sich glücklicherweise jedoch nur leicht. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich.

