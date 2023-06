Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen/ Lkr. Rottweil) Auffahrunfall mit drei leicht Verletzten (19.06.2023)

Deißlingen (ots)

Zu einem heftigen Auffahrunfall zwischen einem Ford Mondeo und einem Audi A3 sowie zu einem dabei entstandenen Sachschaden von fast 13.000 Euro ist es am späten Montagabend auf der Bundesstraße 27 gekommen. Gegen 20.15 Uhr war eine 23-jährige Audi-Fahrerin auf der B 27 von Rottweil herkommend in Richtung Deißlingen unterwegs. Weil ein vor der frau fahrender Autofahrer seinen Wagen auf Höhe des Parkplatzes "Am Schacht" wenden wollte und hierfür den Gegenverkehr passieren ließ, bremste die junge Frau ihren Audi ebenfalls bis zum Stillstand ab. Ein dahinterfahrender 56-jähriger Ford-Fahrer erkannte die Situation zu spät und prallte beinahe ungebremst gegen das Heck des Audis. Durch die Wucht der Kollision verletzte sich die Autofahrerin, ihr 25 Jahre junger Beifahrer sowie die 19-jährige Beifahrerin im Ford leicht. Eingetroffene Rettungswagenbesatzungen brachten die Verletzten zur Untersuchung in eine Klinik. Abschleppdienste kümmerten sich um den Abtransport der nicht mehr fahrbereiten Wagen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell