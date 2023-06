Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Brand in einer öffentlichen Toilette- Polizei sucht Zeugen (19.05.2023)

Schramberg (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 14.45 Uhr, ist es zu einem Brand in einer öffentlichen Toilette im "Park der Zeiten" gekommen. Bereits bei der Anfahrt der Feuerwehr Schramberg, die mit zwei Fahrzeugen und 10 Kameraden vor Ort war, konnte Rauch aus einem gekippten Fenster des Männer-WC festgestellt werden. Das Feuer wurde schnell gelöscht. Nach derzeitigen Stand hat ein Mülleimer in der Herrentoilette angefangen zu brennen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist der Polizei noch nicht bekannt. Personen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der öffentlichen Toilette gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, zu melden.

