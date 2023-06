Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Polizei und Feuerwehr retten Rehkitz aus einem Schacht (19.06.2023)

Schramberg (ots)

Am Montagabend, gegen 22.45 Uhr, ist es in der Weihergasse zu einer gemeinsamen Rettungsaktion der Feuerwehr und der Polizei gekommen. Nachdem ein Anrufer ein hilfloses Rehkitz gemeldet hatte, rückten diese aus. Das kleine Tier war zuvor in einen Schacht gefallen und hing dort fest. Die Feuerwehr konnte das Rehkitz unverletzt befreien und anschließend wieder in die Freiheit entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell