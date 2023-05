Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Wallenhorst (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstagnachmittag kam es in Höhe einer Gaststättes an der "Hollager Straße" zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher oder seinem Fahrzeug geben können. Gegen 17.50 Uhr war eine 47-Jährige mit ihrem Nissan in Richtung Wallenhorst unterwegs, als sie in Höhe der Hausnummer 121 verkehrsbedingt halten musste. Als die Frau aus Wallenhorst anschließend ihre Fahrt fortsetzte, bemerkte sie einen deutlichen Anstoß an ihrem Fahrzeugheck. Der Verursacher, wahrscheinlich ein Pkw-Fahrer, setzte daraufhin seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Nissan vom Typ "NOT" wurde infolge des Auffahrunfalls nicht unerheblich beschädigt. Die Polizei aus Wallenhorst bittet nun Zeugen um Hinweise zu dem Verursacher oder seinem Fahrzeug. Dieses müsste zumindest im Frontbereich einen starken Schaden aufweisen. Hinweise werden unter 05407/857000 entgegengenommen.

