POL-OS: Wallenhorst: 5-Jähriger schwer verletzt nach Unfall mit PKW

Wallenhorst (ots)

Am Montagabend befuhr eine 34-jährige Wallenhorsterin mit ihrem Skoda gegen 18:05 Uhr die Straße "Am Haupthügel" in Richtung "Zum Gruthügel", als plötzlich ein 5-jähriger Junge auf die Fahrbahn lief. Infolgedessen kam es zur Kollision mit dem Kind. Der 5-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die 34-Jährige blieb unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu einer vorübergehenden Vollsperrung der Straße "Am Haupthügel".

