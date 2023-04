Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfall mit einem Wohnmobil

Greven (ots)

Durch einen Verkehrsunfall an der Kreuzung Telgter Straße / Fuestruper Straße wurden zwei Personen schwer und ein Verkehrsteilnehmer leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro. Der Unfall ereignete sich am Samstag (01.04.) um 20.45 Uhr. Ein 62-jähriger Mann aus Greven befuhr mit seinem Wohnmobil Carthago die Telgter Straße in Richtung Telgte. An der Kreuzung Fuestruper Straße kam von rechts ein 67-jähriger Mann aus Warendorf mit seinem grauen Honda Civic. Dieser missachtete ersten Ermittlungen zufolge die Vorfahrt des Wohnmobilfahrers, fuhr in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte hier mit dem Wohnmobil. Durch den Zusammenstoß schleuderte der Pkw des Warendorfers gegen ein Verkehrszeichen. Das Wohnmobil geriet durch den Aufprall in einen Graben. Der Fahrer des Pkw und seine Beifahrerin wurden durch den Unfall schwer verletzt. Die 65-jährige Frau, ebenfalls aus Warendorf, war zunächst im Fahrzeug eingeklemmt, konnte aber durch die Feuerwehr befreit werden. Der Fahrer des Wohnmobils wurde leicht verletzt. Alle Unfallbeteiligten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

