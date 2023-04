Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Brand eines Holzanbaus

Emsdetten (ots)

Am frühen Montagmorgen (03.04.) bemerkten Anwohner der Königsberger Straße gegen 03.40 Uhr Brandgeruch in Höhe der Hausnummer 18, zwischen der Eichendorffstraße und der Breslauer Straße. An der Örtlichkeit brannte der Holzanbau eines Carports. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Durch die Hitze des Feuers sind an einem angrenzenden Wohnhaus Fensterscheiben zersprungen und Jalousien sowie Fensterrahmen beschädigt worden. Wie das Feuer entstanden ist, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und die Brandstelle beschlagnahmt. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell