Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Hauenhorst, Vier verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Steinfurt, Rheine (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Stadtbusses auf der Bauerschaftsstraße (K66) in Rheine-Hauenhorst ist die Polizei am Samstagmittag gegen 12:28 Uhr (01.04.) gerufen worden. Laut Zeugenaussagen fuhr ein 25jähriger Mann aus Dortmund mit einem Transporter aus Rheine kommend in Fahrtrichtung Hauenhorst. Entgegengesetzt fuhr zu diesem Zeitpunkt ein 49-jähriger Busfahrer aus Hörstel mit einem Stadtbus. Der Bus war mit zwei weiblichen Fahrgästen (48 und 51 Jahre alt) besetzt. Aufgrund unbekannter Ursache gerät der Transporter in Höhe der Hausnummer 70 auf die Fahrspur des Busses und es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Unfall in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde der Fahrer des Transportes durch einen Rettungshubschrauber dem Universitätsklinikum Münster zugeführt. Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden. Der Busfahrer wurde mit schweren Verletzungen durch einen Rettungswagen zur weiteren ärztlichen Behandlung dem Mathias-Spital in Rheine zugeführt. Die beiden Fahrgäste wurden lediglich leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme ist die Örtlichkeit komplett gesperrt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von geschätzt 60.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell