Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Geschäft

Engelskirchen (ots)

Bei einem Einbruch in ein Sportgeschäft an der Märkischen Straße haben Unbekannte am Wochenende Wechselgeld aus der Kasse erbeutet. Um in das Geschäft zu gelangen, hebelten die Diebe die Eingangstür auf. An der Kasse bedienten sie sich am Wechselgeld und konnten unerkannt entkommen. Hinweise zu dem Diebstahl, der sich zwischen 14.15 Uhr am Samstag (28. Januar) und Montagmorgen ereignet hat, nimmt das Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

