POL-GM: Tür hielt Hebelversuchen stand

Morsbach (ots) - Durch ein aufgehebeltes Fenster sind Einbrecher am Wochenende in ein Einfamilienhaus in der Straße "Zum Wädchen" in Morsbach-Stockshöhe eingestiegen. Zwischen 12 Uhr am Freitag und 9:20 Uhr am Samstagmorgen (28. Januar) durchsuchten die Täter das Haus nach möglichem Diebesgut. Ob etwas fehlt, steht derzeit noch nicht fest. Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der ...

mehr