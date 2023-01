Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch auf Tankstellengelände

Lindlar (ots)

Aus einer Werkstatt in der Straße "Ohl" in Lindlar-Hartegasse sind am Wochenende mehrere Geräte und Werkzeuge gestohlen worden.

Im Tatzeitraum zwischen Freitag, 20:40 Uhr und Samstag (28. Januar), 8:05 Uhr verschafften sich unbekannte Täter auf einem Tankstellengelände Zugang zu einer Kfz-Werkstatt. Die Eindringlinge stahlen diverses Zubehör und Geräte für Klimaanlagen.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell