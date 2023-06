Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/ Lkr. Rottweil) Unfall aufgrund ausgelaufenen Betriebsstoffen- ein leicht Verletzter und rund 15.000 Euro Blechschaden- Zeugen gesucht (19.06.2023)

Oberndorf am Neckar (ots)

Am Montagmorgen, gegen 7 Uhr, ist es auf der Landesstraße 415 zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Autofahrerin leichte Verletzungen erlitten hat und ein Gesamtschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstanden ist. Eine 62-jährige Fahrerin eines Renault Twingo war auf der L 415 unterwegs. Im Kurvenbereich zwischen der Autobahnanschlussstelle Oberndorf und Brittheim rutschte die Frau vermutlich aufgrund von auf der Fahrbahn befindlichen Betriebsstoffen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Mercedes Sprinter eines 31-jährigen Mannes. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die Autofahrerin leicht. Ein Rettungswagen brachte die Frau in eine Klinik. Abschlepper kümmerten sich um die verunfallten Wagen, an denen ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstand. Die Betriebsstoffe hatte zuvor ein unbekannter Autofahrer verloren. Für die Reinigung der Straße forderte die Straßenmeisterei eine Spezialfirma an. Während der Säuberung musste die Straße vollständig gesperrt werden. Die Polizei in Oberndorf sucht nun Personen, die Hinweise zum unbekannten Autofahrer geben können, der die Betriebsstoffe zuvor verloren hat. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07423 8101-0 zu melden.

