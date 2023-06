Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. TUT) - Einbrecher klauen Baumaschinen und Werkzeug - ZEUGEN?

Trossingen / Lkr. TUT (ots)

Am Wochenende haben unbekannte Täter einen Baucontainer aufgebrochen und Material in Höhe von mindestens 7.000 Euro entwendet. In der Zeit von Freitag (16.06.23) bis Montag (19.06.23) brachen die noch unbekannten Täter im Bereich Justinus-Kerner-Weg in einen dortigen Baucontainer ein. Aus diesem entwendeten sie fast zehn Baumaschinen und andere Geräte. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Trossingen unter 07425 3386 6 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell